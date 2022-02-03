Twitter тестирует новую функцию «Статьи»

Твиттер за эти годы увеличил лимит символов со 140 до 280, чтобы дать пользователям больше свободы в том, что они хотят рассказать. Однако этого не всегда достаточно, поэтому был придуман термин «tweetstorm» для обозначения серии взаимосвязанных твитов. Вместо этого люди также иногда публикуют изображения длинных заявлений. Теперь стало известно что, Twitter работает над новой функцией, которая удовлетворит потребности тех, кто хочет поделиться своими мыслями на веб-сайте в одной длинной статье.

Манчун Вонг, известный поиском экспериментальных функций в приложениях, обнаружил наличие вкладки «Статьи в Твиттере». Само название означает расширенный формат социальной сети, которая долгое время позволяла людям публиковать только короткие текстовые сообщения, но ее точная природа пока остается загадкой. Также неясно, будет ли он доступен для всех, выйдет ли он в широкий прокат или будет эксклюзивным для подписчиков Twitter Blue.