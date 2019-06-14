Twitter упростит свои правила

Чтобы пользователям было проще понять правила платформы, Twitter собирается их упростить.

Компания сократила правила от 2500 до 600 слов и теперь описывает каждое в 280 символов или меньше. Такое же количество, как ограничение в твитах. Появились новые категории: безопасность, конфиденциальность и подлинность. Теперь правила отсортированы по теме, поэтому нужную информацию будет легче найти. В эти категориях будут новые правила о личной информации, терроризме, честности выборов и спаме. Также Twitter в пошаговой инструкции расскажет, как сообщить о контенте, нарушающем правила. Компания добавит подробности о том, что происходит, когда она принимает меры. Для каждого правила будут отдельные страницы, которые предоставят более подробную информацию.