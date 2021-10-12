Twitter запускает веб-инструмент, позволяющий пользователям удалять подписчиков из своего профиля

Если у вас есть общедоступный профиль Twitter, любой, у кого есть учетная запись Twitter, сможет подписаться на вас и увидеть ваши твиты. Иногда люди, которые подписываются на вас, могут быть троллями или спам-ботами, которые каким-то образом обошли обнаружение Twitter.

Раньше вам нужно было либо сделать свой профиль в Твиттере приватным, либо удалить их, заблокировав. Однако блокировка человека иногда может быть бесполезной, например, когда этот человек создает новую учетную запись, чтобы беспокоить вас, или заставляет своих последователей комментировать ваши сообщения гневными ответами. Хорошая новость в том, что это скоро изменится. Twitter объявил, что они запускают веб-инструмент, который позволит пользователям удалять подписчиков из своих профилей, не блокируя их. Компания начала тестирование в прошлом месяце, но похоже, что сейчас они развертывают его для всех пользователей.
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