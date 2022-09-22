У Starlink сильно упала скорость

Буквально год назад мало кто верил в успех Starlink — интернет, который будет поставляться со спутников прямо к вам домой, казался слишком вычурной технологией. Но постепенно технология становилась всё более доступной, плюс пользователям в определённых локациях Европы и США Starlink позволяет получать доступ к интернету без необходимости платить огромные деньги за проводной интернет. Собственно, в некоторых центральных штатах США стоимость проводного интернета может достигать 200 долларов в месяц, аналогично и с Европой, где до сих пор в некоторых районах есть проблемы с интернетом. Именно из-за этого популярность Starlink так возросла, что привело к проблемам, о которых никто не подозревал. Всё дело в том, что теперь скорость интернета по Starlink просто упала.

Да, разработчики проекта подтверждают, что у их спутников есть определённая пропускная способность, так что никто не говорит об огромных скоростях на пустом месте. И хотя специалисты Starlink исследовали рынок и проанализировали примерную скорость, которая будет необходима пользователям, на деле оказалось, что после подключения большого числа пользователей скорость подключения упала на 30%. Это достаточно проблематично, учитывая, что выбрать подходящее время для загрузки какого-либо контента проблематично, да и зачем этим заниматься, если вы уже заплатили такие деньги за устройство и за подписку? Видимо, придётся запускать больше спутников на орбиту, иначе никак.