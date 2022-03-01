UL Benchmarks представил новый тест 3DMark Speed ​​Way Benchmark

До сих пор различные функции DirectX 12 Ultimate были только частью 3DMark в качестве функциональных тестов API. Более старый тест Port Royal, выпущенный примерно во время NVIDIA Turing, является первым тестом компании с трассировкой лучей в реальном времени, хотя он не использует все функции DirectX 12 Ultimate. С каждым новым тестом создатели 3DMark сотрудничают с новым спонсором игрового бренда. Для Speed Way это Legion, бренд готовых игровых ноутбуков и настольных компьютеров от Lenovo. UL Benchmarks не назвали точную дату выпуска.