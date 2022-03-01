UL Benchmarks представил новый тест 3DMark Speed ​​Way Benchmark

UL Benchmarks подготовила новый графический тест для видеокарт сегмента энтузиастов, чтобы показать вам, сможет ли ваше нынешнее оборудование работать с играми, которые выйдут через несколько лет. В новом тесте Speed ​​Way используются все функции DirectX 12 Ultimate API, в том числе трассировка лучей в реальном времени, сеточные шейдеры, затенение с переменной скоростью и обратная связь с сэмплером. Он использует трассировку лучей для отражений, освещения и глобального освещения.

До сих пор различные функции DirectX 12 Ultimate были только частью 3DMark в качестве функциональных тестов API. Более старый тест Port Royal, выпущенный примерно во время NVIDIA Turing, является первым тестом компании с трассировкой лучей в реальном времени, хотя он не использует все функции DirectX 12 Ultimate. С каждым новым тестом создатели 3DMark сотрудничают с новым спонсором игрового бренда. Для Speed ​​Way это Legion, бренд готовых игровых ноутбуков и настольных компьютеров от Lenovo. UL Benchmarks не назвали точную дату выпуска.

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