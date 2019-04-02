USTILO присоединился к Tainted Minds

Ранее уже было известно, что представитель Renegades, Карло “USTILO” Пивак, расстался со своей бывшей организацией. Теперь Карло “USTILO” Пивак стал на стороне команды Tainted Minds, заменив 23 летнего Австралийского игрока Тайлера “Tucks “ Рейли, который играл всего лишь короткий срок чуть менее одного месяца.

Крис "ofnu " Хэнли

Райан " Zewsy " Палмер

Майк " apoc " Алиферис

Саймон " sico " Уильямс

Карло "USTILO" Pivac

С добавлением USTILO состав команды CS: GO Tainted Minds теперь выглядит следующим образом: