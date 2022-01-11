Uber на Apple Watch больше не работает

Похоже, что Uber прекратила поддержку своего приложения для Apple Watch. Как сообщает информационное издание MacRumors, многие пользователи заметили, что у них больше нет возможности использовать приложение Apple Watch от Uber для заказа поездки. Когда пользователь открывает приложение Uber для Apple Watch, приложение отображает сообщение о том, что Uber больше не поддерживает это приложение, и предлагает пользователям вместо этого использовать мобильное приложение. Как ни странно, хотя приложение Apple Watch от Uber больше не работает, оно по-прежнему доступно в App Store, и его все еще можно загрузить и установить. Uber также не отразил изменения на своем сайте поддержки. На сайте поддержки по-прежнему говорится, что пользователи могут использовать приложение Apple Watch от Uber для заказа поездки.

Напомним, что в 2015 году Uber запустил свое приложение для Apple Watch, которое всегда имело несколько ограничений по сравнению с версией для iPhone. Приложение Uber для Apple Watch не поддерживает uberPOOL для совместного использования с кем-то, кто движется в том же направлении, что и вы. А ещё в приложении Uber для Apple Watch также отсутствовала функция разделения тарифов и функция обмена ETA, с помощью которой вы могли бы поделиться информацией о своей поездке с друзьями или семьей. Вы также не могли использовать свои Apple Watch, чтобы связаться с водителем Uber. Uber не первый, кто прекратил поддержку своей версии приложения для Apple Watch. Еще в 2018 году конкурент Uber Lyft удалил свое приложение Apple Watch из магазина приложений и прекратил его поддержку.
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