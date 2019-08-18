Улучшенный Chrome OS 76

Google выпускает крупное обновление для Chrome OS - Chrome OS 76 - в августе, с новыми функциями, такими как улучшенное воспроизведение мультимедиа, обновленное приложение камеры для Pixelbook и многое другое.

Для средств управления мультимедиа теперь можно открыть системное меню и увидеть все вкладки или приложения на Chromebook, которые воспроизводят аудиодорожки и управляют ими из одного места.

Google также включает в себя обновленное приложение камеры для Pixelbook и некоторые устройства Chromebook . Кроме того, Google обновил пользовательский интерфейс приложения «Камера» для навигации между новыми режимами, такими как квадратный режим и портретный режим.

На отдельной странице Google подробно описал другие новые вещи, которые были выпущены с Chrome OS 76, включая Virtual Desks (виртуальные рабочие столы): «Освойте свою многозадачность с помощью виртуальных рабочих столов. Теперь с различными наборами экранов вы можете сравнивать задачи, организовать проекты или просто разделить работу и игру. Чтобы создать новый виртуальный рабочий стол, нажмите кнопку «показать все окна» на клавиатуре и выберите «новый рабочий стол».

Родители также могут добавить дополнительное время экрана в приложение Family Link, когда время экрана их детей почти закончилось.