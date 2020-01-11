Компания Huami привезла на выставку CES 2020 умную беговую дорожку mazfit HomeStudio, разработанную совместно с Studio Live.

Это не просто беговая дорожка, а целый тренажерный зал. В комплекте идет большой 43 дюймовый вертикальный экран. Во время занятий спортом в него можно смотреть, как в зеркало, чтобы фиксировать свои ошибки.

На дисплее можно включать любимые сериалы или видеоуроки тренировок.

Во время тренировки управлять экраном можно с помощью жестов.

Умная беговая дорожка Amazfit HomeStudio когда поступит в продажу и сколько будет стоить пока что неизвестно.