Умные кроссовки для бега Under Armour Hovr Infinite

Появилась новая модель умных кроссовок для бега Under Armour HOVR Infinite.

Кроссовки HOVR Infinite созданы для длительных пробежек. Кроссовки оборудованы сенсором UA Record Sensor ™, который отслеживает, анализирует и отправляет статистику на ваш смартфон. Они отслеживают новые метрики беговых форм и предлагают полезные советы после тренировки через приложение MapMyRun.

Резиновая подошва с технологией UA HOVR обеспечивает взрывную отдачу энергии, гарантирует амортизацию и комфорт. Верх из сетки очень легкий и дышащий, со стратегической поддержкой там, где это нужно. Промежуточная подошва из EVA обеспечивает отличную амортизацию и отзывчивость. Стратегически расположенные резиновые подушки из углеродного каучука под пяткой подошвы обеспечивают большую тягу и долговечность в зонах ударных воздействий. Кроссовки для бега Under Armour HOVR Infinite можно приобрести за 9 590 рублей.