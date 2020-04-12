Умный аквариум от Xiaomi с горшком для комнатного цветка

Xiaomi Fish Tank - это умный аквариум, который подходят для рыбы небольшого размера. Аквариум разработан, чтобы сохранить экологическое равновесие. Пользователям не нужно часто менять воду, так как удаляются нитраты и другие отходы. Наверху есть отделение, где можно даже посадить комнатное растение.

Кроме того, вам не нужно открывать всю верхнюю крышку, чтобы кормить рыбок. Разведение рыб в аквариуме сочетается с поливом растения. Когда емкость наполняется водой, она поднимается к почве по принципу сифона. Полив растений происходит без Вашего участия. Энергосберегающий водяной насос выполняет насыщение кислородом, откачку воздуха, циркуляцию воды без сбоев и шума. Всю воду можно слить простым нажатием кнопки.

Также аквариум оснастили настраиваемой подсветкой и четырехступенчатой системой фильтрации. Xiaomi Fish Tank имеет размеры 382 x 229 x 166 мм и доступен за $ 43.