Уровень заряда батареи S10 теперь на внешней камере

Energy Ring - это настраиваемое приложение, которое использует отверстие фронтальной камеры Galaxy S10 для отображения времени автономной работы вашего телефона.

Приложение представляет собой небольшое кольцо вокруг объектива, и вы можете настроить цвет, толщину, направление и даже 25-процентный шаг зарядки. Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора при помощи цвета, меняя его плавно от зеленого до красного.

Изначально предполагалось, что селфи - камера в S10 будет сдержанной. К счастью, вы можете отключить индикатор в ситуациях, когда он будет отвлекать вдвойне, например при просмотре фильмов или играх в полноэкранном режиме.