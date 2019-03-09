Устройства Samsung будут поставляться с предустановленной Spotify

Spotify объявила о долгосрочном партнерском сотрудничестве с Samsung. Приложение для потоковой передачи музыки будет предварительно установлено на миллионах новых электронных устройств Samsung по всему миру, включая недавно выпущенную линейку Galaxy S10. Пользователи смогут объединить свои учетные записи Spotify, Samsung и приложение SmartThings, которое используется для управления устройствами умного дома. Spotify также тесно интегрирован с цифровым голосовым ассистентом Samsung Bixby.

В целом, это довольно умный и стратегический шаг для Spotify, особенно на фоне большого спроса на новые смартфоны Samsung. Что касается продолжающейся битвы Spotify с Apple Music, последние данные показывают, что Spotify в настоящее время имеет 96 миллионов платных подписчиков, в то время как Apple Music имеет более 50 миллионов подписчиков.