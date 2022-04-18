Утилита AMD Ryzen Master добавляет автоматическую и ручную оптимизацию

AMD только что обновила свою Ryzen Master Utility, чтобы продемонстрировать поддержку новейших процессоров AMD Ryzen серии 5000, охватывающую все, начиная с новейших процессоров Ryzen 7 5800X3D и Ryzen Threadripper PRO 5000WX. Кроме того, в новейшей сборке были представлены оптимизаторы Auto-Curve и Manual Curve, а также обычные исправления ошибок и дополнительные оптимизации.

Эта сборка требует наличия процессора AMD Ryzen для настольных ПК третьего поколения, установленного на материнской плате AMD X570. Пользователям также необходимо установить Windows 10 May 2019 Update или выше для операционной системы. AMD рекомендует удалить предыдущую версию Ryzen Master перед установкой новой сборки, но ее можно установить поверх существующего приложения. Существуют известные проблемы, связанные с определенными функциями, которые в настоящее время не видны или не поддерживаются в устаревших процессорах, но проблемы, которые исправила AMD, касались всех предыдущих функций AMD Ryzen Master V2.8.x.

Новейший основной режим просмотра предоставляет пользователям возможность немедленного разгона процессора и ручного управления тем, какой разгон им нужен или требуется, а также предоставляет представление о критических системных параметрах, таких как температура, скорость и напряжение процессора.