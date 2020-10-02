Утилита ClockTuner поддерживает разгон процессоров AMD Ryzen 3000-ой серии

Юрий Бублий "1usmus" выпустил утилиту ClockTuner для разгона процессоров AMD Ryzen семейства Zen 2, включая процессоры Ryzen 3000 и Ryzen Threadripper 3-го поколения.

ClockTuner полностью автоматизирован, приложение оценивает качество каждого блока CCX процессора и настраивает частоту индивидуально без повышения напряжения. Приложение бесплатное и предлагает лучшую производительность, чем другие утилиты разгона.

Провели тесты процессора Ryzen 9 3900X, после разгона производительность выросла на 7% при снижении общей потребляемой мощности на 12 Вт, напряжение процессора составило 1.225 В, по сравнению с 1.312 В. Программное обеспечения имеет ряд требований, это версия BIOS с AGESA Combo AM4 1.0.0.4, определенные настройки в BIOS, NET Framework 4.6, Windows 10 x64 1909-2004 и другие.