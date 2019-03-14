В Android Q Beta добавлена функция записи экрана

По данным канала YouTube Techusiast, в Android Q Developer Preview Beta 1 уже есть функция записи экрана, подтверждающая слухи, появившиеся ранее в этом году.

Обнаруженный в смартфоне Google Pixel, один пользователь объясняет, что пользователи бета-версии могут перейти в «Настройки» -> «Система» -> «Дополнительно» -> «Параметры разработчика» -> «Флаги функций», а затем включить «settings_screenrecord_long_press». После этого вы сможете начать запись экрана, нажав и удерживая кнопку «Снимок экрана», которая первоначально запускалась с помощью кнопки питания. Диалоговое окно попросит вас подтвердить запись голоса за кадром и показать касания, а затем - он начинает запись. На видео выше вы можете увидеть, как это происходит.