В App Store появится реклама

Apple, как известно, хвастается тем, что никогда не будет вторгаться в вашу конфиденциальность для показа рекламы, но у нее есть рекламный бизнес в App Store и других местах. В настоящее время компания расширяет этот бизнес, добавляя новый рекламный блок на вкладку «Сегодня» на главной странице и на отдельных страницах приложений, сообщает 9to5Mac. Они находятся поверх рекламы, уже найденной на главной вкладке «Поиск» в App Store и в результатах поиска. «Apple Search Ads предоставляет разработчикам любого размера возможности для развития своего бизнеса», — пишет Apple. «Как и другие наши рекламные предложения, эти новые места размещения рекламы построены на той же основе — они будут содержать только контент со страниц одобренных приложений в App Store и будут соответствовать тем же строгим стандартам конфиденциальности».

Вкладка «Сегодня» — это первая вещь, которая загружается в App Store и содержит кураторский и персонализированный выбор приложений для просмотра (она появилась в 2017 году со значительным редизайном App Store). Другое новое пространство находится в разделе «Вам также может понравиться» на странице продукта приложения. Новые объявления позволят разработчикам продвигать приложения вместе с собственным контентом Apple и будут четко обозначены как реклама. По словам Apple, новые слоты будут соответствовать политике Apple в отношении конфиденциальности и прозрачности, не предлагая персонализированную рекламу пользователям младше 18 лет, никогда не используя конфиденциальные данные и избегая гипертаргетинга.