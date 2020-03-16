В App Store запретили развлекательные приложения на тему коронавируса

Компания Apple ужесточила требования ко всем приложениям на тему коронавируса в своем сервисе App Store, стремясь обеспечить «достоверность» информации о здоровье и безопасности.

«Мы критически оцениваем приложения, чтобы убедиться в том, что источники данных заслуживают доверия, и что разработчики, представляющие эти приложения, принадлежат признанным организациям, таким как правительственные организации, неправительственные организации, занимающиеся вопросами здравоохранения, компании, обладающие глубокими знаниями в области здравоохранения, и медицинские или образовательные учреждения».

Технологический гигант также запрещает развлекательные приложения и игры на тему COVID-19 или на тему коронавируса.