В Clubhouse появились текстовые чаты…

Clubhouse предложил создателям несколько способов, чтобы их комнаты не вылетали из рук. Создатели могут назначать модераторов для удаления сообщений и выгонять нарушителей из комнаты. Вы также можете сообщать платформе о сообщениях, которые нарушают правила пользования Clubhouse. Для тех, кто предпочитает, чтобы в их комнатах был только звук, функция чата не является обязательной. Создатели могут отказаться от чата в комнате при создании своей комнаты. По мере того, как социальные платформы, такие как Facebook, Twitter, LinkedIn и Reddit, добавляют функции, подобные Clubhouse, Clubhouse начинает напоминать остальные социальные сети. Когда-то доступный только в виде мобильного приложения, Clubhouse в прошлом месяце предоставил людям возможность слушать разговоры на своих настольных компьютерах.