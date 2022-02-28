В Clubhouse появились текстовые чаты

Социальное аудио-приложение Clubhouse добавляет функцию текстового чата в свои голосовые комнаты, как было объявлено в четверг. Подобно тому, что вы видите в Discord или вызове Zoom, пользователи, которые не хотят говорить, могут написать свое мнение в канале чата комнаты. Хотя может показаться нелогичным, чтобы приложение, предназначенное только для аудио, также содержало текст, это изменение, к которому стремились некоторые пользователи. Особенно в очень больших комнатах или комнатах, в которых доминирует несколько знаменитостей, функция чата может быть единственным способом присоединиться к дискурсу. Но функция чата также может быть кошмаром модерации, что может подтвердить любой, кто провел несколько минут на Twitch.

Clubhouse предложил создателям несколько способов, чтобы их комнаты не вылетали из рук. Создатели могут назначать модераторов для удаления сообщений и выгонять нарушителей из комнаты. Вы также можете сообщать платформе о сообщениях, которые нарушают правила пользования Clubhouse. Для тех, кто предпочитает, чтобы в их комнатах был только звук, функция чата не является обязательной. Создатели могут отказаться от чата в комнате при создании своей комнаты. По мере того, как социальные платформы, такие как Facebook, Twitter, LinkedIn и Reddit, добавляют функции, подобные Clubhouse, Clubhouse начинает напоминать остальные социальные сети. Когда-то доступный только в виде мобильного приложения, Clubhouse в прошлом месяце предоставил людям возможность слушать разговоры на своих настольных компьютерах.