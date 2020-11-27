В Demon's Souls вышло новое обновление

Ранее сообщалось о проблемах с золотой монетой, которую игроки использовали для получения максимального уровня души. Пользователи также сталкивались с зависаниями игры и критической ошибкой CE-108255-1. Bluepoint Games сообщила, что разработчики продолжают работать над исправлениями и улучшения для комфортной игры.
Разработчик игр Bluepoint Games выпустила новое обновление для приключенческой игры Demon's Souls. Обновление версии 1.003 исправляет известные проблемы связанные со стабильностью игры. Весит патч около 277 МБ.