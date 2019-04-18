В Dota 2 Auto Chess проведут первый рейтинговый сезон

Первый рейтинговый сезон в Dota 2 Auto Chess пройдет с 1 мая по 30 июня.
Разработчики Dota Auto Chess опубликовали список изменений, введенных на тестовом сервере. В игру добавили Dazzle, который стал первой фигурой нового класса Priest.
- Полный список изменений:
- вместо четырех направлений "Mars" теперь может бить щитом по диагонали;
- улучшенные предметы в инвентаре курьера теперь можно разобрать;
- перезарядка Plague Ward у Venomancer уменьшена с 5/5/5 до 5/4/3;
- была обновлена механика движения фигур.