В Dota 2 нашли новый баг с барабанами из Battle Pass

Дмитрий finargot Плюснин рассказал о новом баге в Dota 2 с предметом из Боевого пропуска к The International 2019. Благодаря необычному взаимодействию с «барабанами войны» Templar Assassin может сохранять невидимость от Meld до конца матча.

Обычно эффект Meld спадает, как только герой двигается с места или бьет противника. Если нанести первый удар по установленному заранее «барабану войны», невидимость сохранится до следующей атаки. При этом Templar Assassin может использовать любые предметы, не теряя эффект Meld.

Сразу после выхода Боевого пропуска в ночь на 8 мая пользователи Dota 2 обнаружили другой баг с этим предметом. С его помощью Templar Assassin может увеличить дальность атаки с эффектом Psi Blade. Баг также работает и с другими героями, которые имеют модификаторы атаки. Из-за этого на MDL Disneyland® Paris Major запретили использовать этот предмет.