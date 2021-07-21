В Европе будут регулировать криптовалюту

Вчера комиссия ЕС объявила, что выдвигает предложения по более строгому регулированию криптовалют для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Планы призваны повлиять на то, как обрабатываются транзакции и как пользователи анонимно хранят деньги в криптовалюте, никак не указывая это в официальных документах. В день объявления данной новости цены на популярные криптовалюты, такие как Биткойн и Эфириум, резко снизились. В объявлении правительства отмечается: «Эти предложения являются частью усилий Комиссии по защите граждан ЕС и финансовой системы от отмывания денег и финансирования терроризма. Они направлены на облегчение обнаружения подозрительных транзакций и действий и на закрытие лазейки, которые преступники используют для отмывания доходов от преступной деятельности через финансовую систему или для финансирования террористической деятельности».

К сожалению, нет ни слова о том, что это означает для тех, у кого в настоящее время есть анонимный кошелек с криптовалютой, но, как только все будет согласовано, будущие настройки кошелька будут включать передачу ваших личных данных правительству. Графики цен Coindesk показывают, что после объявления, с полуночи до 5 часов утра 20 июля цены на биткоины упали примерно на 1000 долларов (733 фунтов стерлингов), а Ethereum упал на 94 доллара (69 фунтов стерлингов). В течение дня цены колебались на уровне около 29 600 и 1700 долларов соответственно, хотя сейчас оба, похоже, восстановились.
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