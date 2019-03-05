В Facebook Messenger официально доступен режим Dark Mode

Facebook официально объявила о появлении Dark Mode в своем приложении для обмена сообщениями.

Темный режим в Messenger Facebook можно разблокировать, отправив в чате смайлики полумесяца. После этого вы можете перейти в меню «Настройки», чтобы включить его. Тем не менее, Facebook сказал, что это «ограниченный по времени опыт». Темный режим доступен как для пользователей Android, так и для пользователей iOS, и если он не разблокируется с помощью луны смайликов, убедитесь, что вы используете последнюю версию приложения. Facebook заявил, что Dark Mode for Messenger будет полностью развернут в настройках в ближайшие недели.