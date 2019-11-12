В Facebook появилась возможность управлять вкладками на панели навигации

Facebook выпустит обновление, которое внедряет элементы управления на панели навигации, чтобы пользователям было проще контролировать уведомления, которые они получают в приложении.

После обновления будет добавлено новое меню «Настройки панели ярлыков», которое позволяет пользователям iOS удалять многие вкладки, включая Marketplace, Watch, Группы, События, Профиль, Запросы друзей, Новости, Today In, а также Gaming и Dating. Кроме того, появится опция, которая позволяет пользователям полностью отключить уведомления. Согласно Facebook, пользователи Android также получат обновление в ближайшие несколько недель.