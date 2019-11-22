В Gmail появятся динамические электронные письма

Почтовое приложение Gmail получает важные обновления на платформах Android и iOS. Изюминкой последнего обновления является динамическая электронная почта, которая позволяет пользователям Gmail выполнять действия непосредственно в сообщении. Например, вы можете ответить на комментарий, RSVP на событие или управлять настройками подписки непосредственно в сообщении электронной почты.

Преимуществом также является то, что ее функциональные возможности можно поддерживать в актуальном состоянии. Поддержка новой функции будет включена по умолчанию, когда она поступит на совместимое устройство в ближайшее время.