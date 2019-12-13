В Google Assistant появился режим переводчика

Google Assistant научили переводить ваши разговоры в режиме реального времени. Google заявляет, что голосовой помощник будет работать с 44 языками и может быть вызван такими командами, как «Эй, Google, помоги мне говорить по-тайски» или «Эй, Google, будь моим немецким переводчиком».

Как только вы перейдете в режим переводчика, помощник переведет вашу речь и прочитает ее вслух. Помощник будет выводить на экраны предполагаемые интеллектуальные ответы, которые могут ускорить разговор, позволяя вам отвечать, не говоря ни слова. Новая функция будет доступна как на iOS, так и на Android.