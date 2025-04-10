В Google Docs вмонтируют два ИИ-инструмента

Вчера компания Google официально анонсировала новые функции искусственного интеллекта Gemini, которые будут интегрированы в приложения Workspace — некоторые из них достанутся Google Docs. Пожалуй, самой необычной является функция генерации подкастов — пользователь может написать текст, а затем попросить ИИ его озвучить. Возможность прослушать свой текст действительно полезна, так как в определённых ситуациях длинные статьи лучше воспринимаются на слух. С другой стороны, судя по отзывам из интернета, качество формирования подкастов довольно низкое.

Ещё одна функция, которая появится в Docs, представляет собой подсказку «Помоги мне улучшить текст». Вместо того, чтобы просто писать за пользователя текст, ИИ оставит комментарии с предложениями по улучшению существующего черновика. Эта функция будет доступна позже в этом квартале, но пока что не совсем понятно, будет ли она работать с русским языком. С другой стороны, это те направления, в которых пользователи действительно могут извлечь пользу из работы с искусственным интеллектом. Ведь ИИ может быстро искать ошибки в тексте, предлагать исправления или улучшения стиля, плюс при желании первый инструмент можно использовать как аудиокнигу в том случае, если более качественного варианта нет. Достаточно просто загрузить отрывок текста и активировать функцию озвучки при помощи ИИ, а потом слушать. И если эти функции будут бесплатными, то, скорее всего, популярность не заставит себя ждать.
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