В Google Фото появились новые функции редактирования для пользователей Android

Компания Google добавила новые функции редактирования для своего приложения «Фото» на устройствах Android. Они включают в себя параметры рисования, выделения и добавления текста поверх любых ваших фотографий. Новый инструмент разметки довольно прост в использовании и предлагает доступ к нескольким цветам и линиям.

Новые возможности можно найти в нижней части приложения в пользовательском интерфейсе редактирования, что упрощает доступ к нему, как и к другим функциям редактирования, предлагаемым в Google Фото.