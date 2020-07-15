В Google Maps появилась Live View AR для точного определения месторасположения

Благодаря новой функции AR пользователи Google Maps на Android могут использовать функцию Live View AR, чтобы точно определить, где они находятся и в каком направлении они смотрят при пеших прогулках.

Достаточно просто достать смартфон, запустить Google Maps, выбрать AR-режим и отсканировать окружающее пространство. На основе полученных данных приложение в автоматическом режиме определит видимые объекты и установят текущую местность.

Традиционно Google Maps использует сигнал GPS и компас для калибровки вашего местоположения и ориентации в приложении. Однако GPS имеет некоторые ограничения, особенно в плотных городских условиях, где окружающие вас здания создают сильные помехи. Вот почему Google в настоящее время использует функцию Live View AR в сочетании с годами данных Street View для визуального определения вашего местоположения и ориентации. В настоящее время эта функция недоступна в версии приложения для iOS.
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