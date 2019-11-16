В Google Maps теперь можно убрать 3D-рендеринг

Карты Google - это больше, чем просто картографическое и навигационное приложение, которое доставит вас из точки «А» в точку «B» по самому быстрому маршруту. Google постоянно работает над внесением небольших изменений в свои приложения, чтобы добавить в них новые возможности и улучшения.

В последней версии Google Maps появилась новая кнопка 3D на всплывающем слое. При нажатии 3D-рендеринг исчезает, а карта выравнивается. 3D-изображения отображаются только при использовании версии Карт Google по умолчанию, а не с опциями Спутник или Ландшафт. Google также добавил кнопку слоя Street View.

Это может быть полезным при слишком загруженной карте и делает приложение более гладким на телефоне начального уровня.