В Google Maps теперь можно управлять своим профилем

Приложение Google Maps теперь позволяет пользователям управлять своими профилями прямо из мобильного приложения, что было невозможно до последнего обновления. Пользователи Android могут изменить имя и фотографию профиля, добавить краткую биографию в свой профиль, а также управлять настройками учетной записи и инструментами конфиденциальности.

В предыдущей версии пользователи могли проверять только свои точки локальных направляющих, поэтому варианты редактирования и управления общедоступными профилями приветствуются для тех, кто хочет сделать это из мобильного приложения.