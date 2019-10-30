В Google Pay появилась биометрическая аутентификация для денежных переводов

Если у вас есть телефон Android 10, теперь вы сможете использовать биометрическую аутентификацию при осуществлении денежных переводов через Google Pay.

Новый параметр безопасности совместим только с API-интерфейсом для биометрии Android 10, поэтому маловероятно, что он появится на телефонах с любой из предыдущих версий операционной системы, за исключением, Android 9, который включает интеграцию отпечатков пальцев для биометрической аутентификации.

Для тех, кто использует телефоны Android 10, Google Pay теперь позволяет им использовать свой отпечаток пальца или распознавание лица для аутентификации транзакций, в дополнение к использованию простого PIN-кода. Обновленное приложение Google Pay не влияет на другие аспекты, такие как платежи NFC.