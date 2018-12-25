В Google Play стартовала распродажа фильмов, сериалов и книги

В Google Play проходит праздничная распродажа фильмов, телевизионных шоу и книг, которая продлится до 2 января 2019 года. Для пользователей Android любимые фильмы доступны по цене от 99 центов до 2,99 долларов вместо обычных 3,99-5,99 долларов. Google Play также предлагает скидки на покупку определенных сезонов телесериалов. Они обычно оцениваются в $ 38,99, но могут стоить менее $ 15. Например, первый сезон «Игры престолов», предлагается за 14,99 долларов, вместо 38,99.

Если вы любите читать, Google Play продает книги менее чем за 5 долларов. Google также предлагает кредит в размере 5 долларов, который пользователи могут потратить на любое приложение, игру или игровой элемент стоимостью более 20 долларов на момент покупки. Кредит в 5 долларов должны быть использован до 23 января 2019 года.