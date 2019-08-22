В Google Play значительно улучшили навигацию

Компания Google провела масштабный редизайн магазина Google Play. Обновленный интерфейс должен значительно облегчить поиск приложений.

Что изменилось

Новый дизайн выполнен в соответствии с последними правилами стиля Google Material Design — в нём используется больше светлых тонов, элементов анимации, переходов и отступов. Приложения в магазине разделили на вкладки: «Игры», «Приложения», «Фильмы и ТВ» и «Книги». Музыку перенесли в боковое меню.

Разработчики старались придать Google Play более опрятный, премиальный вид. Все иконки в магазине стали прямоугольными и закруглёнными по краям, по аналогии с App Store.

В ближайшее время обновление должно автоматически установиться у всех пользователей Android.