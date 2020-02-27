В Google Translate появились новые языки

С 2016 года компания Google не добавляла в переводчик не одного языка. Теперь разработчики компаний Google обновили сервис переводчика тем самым добавив новые языки.

Теперь Google переводчик обзавелся следующими языками: татарский, одия, киньяруанда, туркменский и уйгурский. На всех этих языках говорят более 75 миллионов людей по всему миру. После добавления этих языков, список переводчика Google Translate расширился до 108 языков.

Теперь Google Translate поддерживает перевод текста и с веб-сайтов для каждого из этих добавленных языков.

Также появилась поддержка виртуального ввода с клавиатуры для киньяруанда, татарского и уйгурского языков.