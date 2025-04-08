В Google платят за то, чтобы сотрудник год не работал

Компании вроде Google часто используют условия неконкуренции в контрактах, которые могут длиться до года, чтобы предотвратить переход своих сотрудников к конкурентам. Однако гигант из Маунтин-Вью решил пойти ещё дальше из-за ожесточённой конкуренции в сфере ИИ. Согласно новому отчёту, сотрудники подразделения DeepMind могут получать годовую зарплату, не делая ничего. Оказалось, что даже после того как сотрудники уходят, желание Google оставаться лидером в сфере искусственного интеллекта настолько велико, что компания готова отказаться от целого года выплат заработной платы, чтобы не допустить перехода этих людей к конкурентам. Конечно, как вы могли догадаться, получение 12 месяцев оплаты даже без выполнения работы зависит от множества факторов (уровень должности и различные навыки), но это всё равно приличный бонус.

Правда, есть в таком подходе и существенный минус — даже если сотрудники, которые больше не работают в Google, продолжают получать бонусы за неконкуренцию, проблема возникает, когда они упускают реальные карьерные возможности. Например, стартапы в сфере ИИ не готовы ждать шесть месяцев или год, чтобы действие контракта закончилось, и многие специалисты теряют потенциально прибыльные карьерные пути. Впрочем, это довольно распространённая практика, особенно на фоне бума искусственного интеллекта, когда каждый хочет получить максимально продвинутого сотрудника или просто не желает отдавать его в руки конкурента.