В Google появилась перчатка Таноса: один щелчок — и половина информации превращается в пыль

Поисковик Google тоже попал под действие «мстителемании» и в честь выхода фильма «Мстители: Финал» предлагает пользователям попробовать на себе знаменитый щелчок Таноса.

Чтобы примерить на себе перчатку, надо ввести в поисковике Google слово «Танос» (на любом языке). В правом блоке под изображениями вы увидите ту самую перчатку.

После нажатия слышен щелчок, и половина результатов запроса начинает исчезать на глазах, а на счетчике выдачи стремительно уменьшаются цифры.

Еще один клик на перчатку — и все возвращается на свои места.