В Instagram тестируют функцию платной подписки

Создатели Instagram получают еще один способ получения дохода от платформы — речь про платные подписки. На данный момент очень небольшое количество влиятельных лиц в США имеют доступ к этой функции, поскольку Instagram лишь тестирует эту функцию. Вначале люди с данной функцией смогут разместить несколько прямых трансляций и историй за платным доступом. По словам главы Instagram Адама Моссери, те истории, которые можно сохранить в избранное только для подписчиков, имеют фиолетовое кольцо, чтобы выделить их. Как и в случае с Twitch и YouTube, подписчики получат фиолетовый значок рядом со своим именем пользователя. Создатели могут видеть значок в комментариях, сообщениях и других местах. Таким образом, они смогут уделять больше внимания подписчикам, если захотят.

Дополнительные функции подписки могут быть добавлены в будущем. Моссери также сказал, что его команда работает над тем, чтобы авторы могли экспортировать свои списки подписчиков и «переносить их из Instagram в другие приложения и веб-сайты, созданные другими компаниями». Создатели контента смогут устанавливать ежемесячную цену по своему выбору, а подписчики могут подписаться с помощью кнопки в своем профиле. Instagram планирует расширить тест для большего количества авторов в ближайшие месяцы, а материнская компания Meta ранее заявляла, что не будет сокращать доходы авторов как минимум до 2023 года. «Это поможет создателям зарабатывать больше, предлагая своим самым активным подписчикам такие преимущества, как доступ к эксклюзивным Lives и Stories», — сказал Марк Цукерберг, генеральный директор материнской компании Instagram Meta.
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