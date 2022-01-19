В Instagram тестируют функцию платной подписки

Дополнительные функции подписки могут быть добавлены в будущем. Моссери также сказал, что его команда работает над тем, чтобы авторы могли экспортировать свои списки подписчиков и «переносить их из Instagram в другие приложения и веб-сайты, созданные другими компаниями». Создатели контента смогут устанавливать ежемесячную цену по своему выбору, а подписчики могут подписаться с помощью кнопки в своем профиле. Instagram планирует расширить тест для большего количества авторов в ближайшие месяцы, а материнская компания Meta ранее заявляла, что не будет сокращать доходы авторов как минимум до 2023 года. «Это поможет создателям зарабатывать больше, предлагая своим самым активным подписчикам такие преимущества, как доступ к эксклюзивным Lives и Stories», — сказал Марк Цукерберг, генеральный директор материнской компании Instagram Meta.