В Казахстане нарастает энергетический кризис из-за майнеров

Майнинг криптовалюты потребляет огромное количество энергии, и это уже вызвало энергетический кризис в Казахстане. По оценкам министерства энергетики в 2021 году спрос на электроэнергию вырос на восемь процентов по сравнению с более типичными 1-2 процентами. Это привело к некоторым довольно неприятным ситуациям вроде отключения электричества на достаточно важных государственных объектах. Официальные лица и наблюдатели связывают отключения электроэнергии с ростом числа незарегистрированных майнеров, незаконно генерирующих валюту из своих домов или даже на фабриках. Отчасти в этом может быть виновата война Китая против криптовалюты — спрос на энергию начал расти, когда горнодобывающие компании переехали из Китая в начале 2021 года, и снова подскочил, когда Китай объявил добычу незаконной в мае этого года. Электричество в Казахстане относительно недорогое, что делает его раем для компаний, надеющихся получить большую прибыль от операций с криптовалютой.

Пока что никаких конкретных мер правительство страны не анонсировало, но, вероятно, в стране введут определённые ограничения на добычу виртуальной валюты. Дело в том, что самый очевидный метод повышения цен в данном случае не подходит — майнеры не перестанут добывать валюту от повышения цен на электричество, тогда как обычные люди пострадают очень сильно, а проблема с электростанциями никуда не денется. Так что единственное решение — отслеживать подпольную добычу и облагать налогами.