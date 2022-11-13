В Китае начали продавать восстановленную камеру DJI Pocket 2

Компания DJI довольно неожиданно начала продавать восстановленные устройства на своем официальном сайте. Китайские пользователи могут приобрести дрон DJI Mini 3 Pro и экшн-камеру DJI Pocket 2. Первый оценен от 575 до 695 долларов в зависимости от комплекта, что как минимум на 100 долларов дешевле нового устройства. Ну а за DJI Pocket 2 просят на 52-73 доллара меньше, чем за новую камеру.

Напомним, что представленная больше двух лет назад DJI Pocket 2 характеризуется сенсором формата 1/1,7 дюйма, сверхширокоугольным объективом с ЭФР 20 мм и апертурой f/1,8, корпусом массой 117 г, возможностью делать фото с разрешении до 64 Мп, снимать видео в разрешении 4K с при 60 к/с и битрейтом 100 Мбит/с, поддержкой HDR, 8-кратным цифровым зумом без потерь, системой автофокусировки Hybrid 2.0, звуковой системой с четырьмя микрофонами, системой стабилизации с компенсацией движения по трем степеням свободы и поддержкой прямой трансляции.
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