В Китае ввели жесткие ограничения на просмотр TikTok

Как сообщает Bloomberg, после подавления игр китайскими властями компания ByteDance вводит новый контроль молодежи для Douyin, своего приложения в Китае, условного клона TikTok. Любые пользователи младше 14 лет перейдут в новый «молодежный режим», ограниченный 40 минутами использования в день. Помимо ограничения по времени, дети в Китае не смогут получить доступ к Douyin с 22:00 до 6:00. Новые элементы управления применяются только к пользователям, указавшим свои настоящие имена и возраст, поэтому Douyin попросила родителей зарегистрировать настоящую информацию своих детей. ByteDance также добавила в Douyin больше контента с образовательными предметами, такими как наука, история искусства, история и многое другое.

Новое приложение Xiao Qu Xing, похоже, предлагает исключительно образовательный контент. Ограничения на игры, введенные ранее в этом месяце, еще более жесткие: дети младше 14 лет могут играть только три часа в неделю с 20:00 до 21:00 по пятницам, выходным и праздничным дням. Раньше дети могли играть по 90 минут в день и по три часа по праздникам. Регулирующие органы заявили, что изменение правил было введено для борьбы с игровой зависимостью. Однако ограничения TikTok не коснутся многих детей. Согласно статье в South China Morning Post (SCMP), всего 0,34 процента пользователей Douyin моложе 12 лет, а 4,18 процента - от 13 до 19 лет. Однако эти цифры далеко не точны, поскольку Douyin не публикует демографические данные.