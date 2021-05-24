В Китае запретили биткоин

Криптовалютные сервисы в Китае приостанавливают свою деятельность в регионе — даже крупнейшие Huobi Mall и BTC.TOP. Всё дело в том, что местное правительство активизировало свои усилия по борьбе с майнингом и торговлей биткоинами. Этот шаг китайского правительства вызвал хаос в экосистеме цифровой валюты. Согласно отчету IndianExpress, комитет Государственного совета во главе с вице-премьером Лио объявил о запрете на торговлю криптовалютой ранее в этом месяце. Это первый раз, когда совет нацелился на добычу виртуальной валюты. Для тех, кто не знает, майнинг криптовалют — это крупный бизнес в Китае, и в настоящее время на этот регион приходится до 70 процентов мирового предложения криптовалют. Однако после этих новостей от правительства Китая биткоин сильно пострадал.

Крупнейшая в мире криптовалюта упала почти на 50 процентов по сравнению с рекордной стоимостью около 64 895 долларов США в апреле 2021 года. Таким образом, Huobi Mall объявил в своем заявлении, что на время приостановит все свои депозитарные операции в Китае. В заявлении, распространенном через Telegram для своего сообщества, Huobi Mall заявил, что в настоящее время связывается со своими зарубежными поставщиками услуг, а также сказал своим клиентам, что ситуация не критическая — вскоре проблема будет решена. Причина, вероятно, заключается в том, что большинство майнеров не платят налоги при добыче криптовалюты, а это сильно бьет по экономике страны, ведь объёмы добычи гигантские.
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