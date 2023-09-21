В Microsoft 365 интегрировали искусственный интеллект

Сегодня в рамках презентации представители компании Microsoft заявили, что искусственный интеллект Copilot будет интегрирован в офисный пакет Microsoft 365 — новый софт будет доступен с 1 ноября для клиентов Microsoft 365, использующих определённые бизнес и корпоративные планы. Но, что вполне ожидаемо, это дополнение не бесплатное — компания объявила, что будет взимать ежемесячную плату в размере 30 долларов с каждого отдельного пользователя за доступ к этой функции, что почти вдвое увеличивает общую стоимость подписки для бизнеса. При этом информации о возможности получить сервис частным клиентам пока что нет.

Зато в компании объявили, что с помощью Copilot бизнес-пользователи могут резюмировать документы или делегировать создание электронных писем своему искусственному интеллекту. ИИ также может создавать совершенно новые проекты в Word, используя информацию из других файлов, или предоставлять тезисы из собраний в Teams в режиме реального времени. Дебют Copilot состоялся вскоре после того, как Google выпустил свои собственные инструменты искусственного интеллекта в Google Workspace, аналоге 365. За доступ к этой функции также взимается 30 долларов с человека в месяц — и эта функция предоставляет множество тех же преимуществ, что и Microsoft. Но у многих крупных компаний просто в пакете Windows имеется подписка на сервисы Microsoft, так что они будут пользоваться данной функцией, а не решением Google, как минимум в самом начале.
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