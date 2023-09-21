В Microsoft 365 интегрировали искусственный интеллект…

Зато в компании объявили, что с помощью Copilot бизнес-пользователи могут резюмировать документы или делегировать создание электронных писем своему искусственному интеллекту. ИИ также может создавать совершенно новые проекты в Word, используя информацию из других файлов, или предоставлять тезисы из собраний в Teams в режиме реального времени. Дебют Copilot состоялся вскоре после того, как Google выпустил свои собственные инструменты искусственного интеллекта в Google Workspace, аналоге 365. За доступ к этой функции также взимается 30 долларов с человека в месяц — и эта функция предоставляет множество тех же преимуществ, что и Microsoft. Но у многих крупных компаний просто в пакете Windows имеется подписка на сервисы Microsoft, так что они будут пользоваться данной функцией, а не решением Google, как минимум в самом начале.