В Microsoft Edge появится бесплатный VPN

Microsoft постоянно пытается привлечь больше людей к использованию своего собственного браузера Edge. Некоторые из способов достижения этой цели были восприняты менее тепло, чем остальные, но последние попытки компании сделать свой браузер популярным могут стать действительно полезным дополнением к программному обеспечению, которое вы используете каждый день. На странице поддержки, обнаруженной изданием The Verge, компания сообщила, что добавляет в свой веб-браузер бесплатную встроенную службу VPN, получившую название Edge Secure Network. Компания заявляет, что инструмент зашифрует ваше интернет-соединение. Вы можете использовать эту функцию для защиты ваших данных от вашего интернет-провайдера.

Как и в большинстве VPN, вы также можете использовать Edge Secure Network для маскировки вашего местоположения, что позволяет получить доступ к службам, которые в противном случае могли бы быть заблокированы в стране, где вы живете. Если вы часто путешествуете, скорее всего, Edge Secure Network не заменит платный VPN. Эта функция ограничивает использование данных 1 ГБ в месяц. Также стоит отметить, что для использования сервиса вам понадобится учетная запись Microsoft. Microsoft еще не начала тестировать VPN, но как только эта функция станет доступна, вы сможете включить ее в меню браузера (новая опция под названием «Безопасная сеть» включит VPN, а когда вы закончите просмотр, система снова автоматически отключится).
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