В Microsoft Edge появится бесплатный VPN

Как и в большинстве VPN, вы также можете использовать Edge Secure Network для маскировки вашего местоположения, что позволяет получить доступ к службам, которые в противном случае могли бы быть заблокированы в стране, где вы живете. Если вы часто путешествуете, скорее всего, Edge Secure Network не заменит платный VPN. Эта функция ограничивает использование данных 1 ГБ в месяц. Также стоит отметить, что для использования сервиса вам понадобится учетная запись Microsoft. Microsoft еще не начала тестировать VPN, но как только эта функция станет доступна, вы сможете включить ее в меню браузера (новая опция под названием «Безопасная сеть» включит VPN, а когда вы закончите просмотр, система снова автоматически отключится).