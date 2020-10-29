В Play Store появится функция сравнения приложений

Google постоянно стремится сделать свои продукты еще лучше. Компания начала тестирование нового метода, который позволяет пользователям Play Store сравнивать два или более приложений.

Раздел «Сравнить приложения» находится в нижней части списка Play Store. Приложения сравниваются на основе таких вещей, как автономное воспроизведение, визуальное качество, простота использования, элементы управления и то, будет ли конкретное приложение транслировать контент. Информация будет основана на многочисленных отзывах пользователей.
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