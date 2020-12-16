В России появились видеокамеры бренда EZ-IP от Dahua Technology

Dahua Technology представила на российском рынке новые видеокамеры бренда EZ-IP. Среди представленной продукции есть купольные, цилиндрические и кубические видеокамеры.

Новые видеокамеры EZ-IP предлагают современное разрешение и отличную детализацию. Они могу записывать в любых условиях в разрешении 2 или 4 МП. Устройства поддерживают кодек Smart H.265+, он позволяет сохранить максимальное качество изображения при минимальном размере видеопотока и до 70% экономии пространства на жёстком диске.

Камеры EZ-IP легко устанавливаются и готовы к работе после подключения. Кроме того, камеры оснащены детекцией движения, а некоторые модели оборудованы микрофонами и ИК-датчиком.

Камеры выполнены из качественных материалов и сертифицированы по стандарту IP67. Работать могут в суровых условиях от -40 до 60 градусов Цельсия.
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