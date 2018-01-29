В Россию придет мобильный платёжный сервис Huawei Pay

Компании Huawei и UnionPay International заключили соглашение о сотрудничестве, предусматривающее вывод системы мобильных платежей Huawei Pay на международный рынок. Россия станет первым рынком за пределами Китая, на котором будет представлен сервис Huawei Pay. Партнёры отмечают, что в настоящий момент банковские карты UnionPay принимаются на 85 % территории РФ, и свыше 400 тыс. платёжных терминалов поддерживают систему быстрой оплаты UnionPay. Более десяти российских банков уже выпустили почти 1,3 млн карт UnionPay. В дальнейшем Huawei и UnionPay намерены запустить систему Huawei Pay и на других восточноевропейских рынках.

Нужно добавить, что в настоящее время в нашей стране владельцам смартфонов доступны несколько систем бесконтактных платежей: это сервисы Apple Pay, Android Pay и Samsung Pay. Кроме того, действует система Garmin Pay, доступная владельцам смарт-часов Garmin.