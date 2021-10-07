В США будут ловить криптовалютных мошенников

Министерство юстиции США сформировало группу следователей для расследования использования криптовалюты в преступных целях. Группа под кодовым названием NCET будет заниматься делами, совершенными биржами виртуальных валют, группами и отдельными лицами, причастными к отмыванию денег. Члены данной команды также будут исследовать услуги, которые взимают с клиентов плату за отправку криптовалюты на адрес, а также скрывают источник средств. Кроме того, они будут работать над отслеживанием и восстановлением активов, утраченных в результате мошенничества или вымогательства с помощью программ-вымогателей.

Согласно заявлению Министерства юстиции, команда объединит опыт своего отдела по отмыванию денег и возврата активов с его отделом компьютерных преступлений и интеллектуальной собственности. В него также войдут эксперты из прокуратуры США. Есть надежда, что NCET сможет предоставить всему департаменту и другим государственным учреждениям опыт в области криптовалюты и блокчейна, необходимый для расследования и судебного преследования растущего числа дел, связанных с этой технологией. В последние годы наблюдается рост числа киберпреступлений, в том числе атак с использованием программ-вымогателей, когда злоумышленники нацелены на компании из разных отраслей, чтобы удерживать их сети в заложниках в обмен на оплату через криптовалюту. Вероятно, в других странах тоже появятся подобные органы по борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютой.