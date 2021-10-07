В США будут ловить криптовалютных мошенников

Министерство юстиции США сформировало группу следователей для расследования использования криптовалюты в преступных целях. Группа под кодовым названием NCET будет заниматься делами, совершенными биржами виртуальных валют, группами и отдельными лицами, причастными к отмыванию денег. Члены данной команды также будут исследовать услуги, которые взимают с клиентов плату за отправку криптовалюты на адрес, а также скрывают источник средств. Кроме того, они будут работать над отслеживанием и восстановлением активов, утраченных в результате мошенничества или вымогательства с помощью программ-вымогателей.

Согласно заявлению Министерства юстиции, команда объединит опыт своего отдела по отмыванию денег и возврата активов с его отделом компьютерных преступлений и интеллектуальной собственности. В него также войдут эксперты из прокуратуры США. Есть надежда, что NCET сможет предоставить всему департаменту и другим государственным учреждениям опыт в области криптовалюты и блокчейна, необходимый для расследования и судебного преследования растущего числа дел, связанных с этой технологией. В последние годы наблюдается рост числа киберпреступлений, в том числе атак с использованием программ-вымогателей, когда злоумышленники нацелены на компании из разных отраслей, чтобы удерживать их сети в заложниках в обмен на оплату через криптовалюту. Вероятно, в других странах тоже появятся подобные органы по борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютой.
Комментарии и отзывы
Объём продажи криптовалюты упал на 40%...
Объём продажи криптовалюты упал на 40%Те пользователи, которые следят за рынком криптовалюты, знают, что на текущий момент власти Китай достато...
Telegram привлекла 70 миллионов пользователей благодаря Face...
Telegram привлекла 70 миллионов пользователей благодаря FaceРазработчики Telegram, приложения для обмена мгновенными сообщениями, сообщили, что платформа привлекла б...
Разработку Instagram Kids пришлось приостановить...
Разработку Instagram Kids пришлось приостановитьКомпания Facebook объявила, что «приостанавливает» свой проект Instagram Kids, чтобы «поработать с родите...
Google Meet получит перевод в реальном времени...
Google Meet получит перевод в реальном времениНовейшая бета-функция Google Meet может помочь организовать видеоконференции с иностранными клиентами, па...
Сайт под ключ от веб-студии Storm Media...
Сайт под ключ от веб-студии Storm MediaИнтегрирование любого бизнеса в интернет-пространство предусматривает создание сайта. Но чтобы веб-про...
Skype получил крупный апдейт...
Skype получил крупный апдейтМногие были уверены, что сервис давно умер, но сегодня Skype получил несколько существенных изменений. Во...
Почему важно правильное продвижение сайта: обращаемся к проф...
Почему важно правильное продвижение сайта: обращаемся к профКачество информации на сайте очень важно. Особенно сегодня, когда поисковики серьезно усовершенствовал...
В США будут ловить криптовалютных мошенников...
В США будут ловить криптовалютных мошенниковМинистерство юстиции США сформировало группу следователей для расследования использования криптовалюты в ...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor