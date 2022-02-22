В США вновь не дали патент на творчество ИИ

Бюро регистрации авторских прав США в очередной раз опровергло попытку защитить авторские права на произведение искусства, созданное с помощью системы искусственного интеллекта. Доктор Стивен Талер попытался защитить авторские права на произведение искусства под названием «Недавний вход в рай», заявив во втором запросе о пересмотре постановления 2019 года, что требование USCO об «человеческом авторстве» является неконституционным. В своем последнем постановлении, которое было замечено The Verge, агентство признало, что работа была создана искусственным интеллектом, который Талер называет Creativity Machine.

Талер подал заявку на регистрацию работы как «работу по найму владельцу Creativity Machine». Однако в офисе заявили, что действующий закон об авторском праве обеспечивает защиту только «плодов интеллектуального труда», которые «основаны на творческих силах человеческого разума». Таким образом, работа, защищенная авторским правом, «должна быть создана человеком», и ведомство заявляет, что не будет регистрировать работы, «созданные с помощью машины или простого механического процесса», в которых отсутствует вмешательство или творческий вклад со стороны автора-человека. Агентство заявило, что Талер не смог предоставить доказательства того, что «Недавний вход в рай» является результатом человеческого авторства. В нем также говорилось, что он не смог убедить USCO «отойти от века судебной практики в области авторского права» — другими словами, изменить правила.
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