В США вновь не дали патент на творчество ИИ

Талер подал заявку на регистрацию работы как «работу по найму владельцу Creativity Machine». Однако в офисе заявили, что действующий закон об авторском праве обеспечивает защиту только «плодов интеллектуального труда», которые «основаны на творческих силах человеческого разума». Таким образом, работа, защищенная авторским правом, «должна быть создана человеком», и ведомство заявляет, что не будет регистрировать работы, «созданные с помощью машины или простого механического процесса», в которых отсутствует вмешательство или творческий вклад со стороны автора-человека. Агентство заявило, что Талер не смог предоставить доказательства того, что «Недавний вход в рай» является результатом человеческого авторства. В нем также говорилось, что он не смог убедить USCO «отойти от века судебной практики в области авторского права» — другими словами, изменить правила.